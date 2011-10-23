Металіст не віддав перемогу на Донбас-Арені

Завершився центральний матч 14-го туру Чемпіонату України з футболу між командами, що входять до лідерської трійки.

Шахтар - Металіст 1:2 (Мхітарян 60 - Вільягра 45, Торсільері 54)

Як мінімум, до кінця гри Динамо - Зоря, яка розпочнеться о 19.30, Металіст посідає перше місце в першості з 34 очками, Шахтар, який вперше програв у чемпіонаті - другий (33).