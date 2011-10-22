Скільки коштуватимуть квитки на матч Динамо - Шахтар

Став відомий час початку матчів 1 / 8 фіналу розіграшу Кубка України. Зустріч головних претендентів на перемогу в турнірі, "Динамо" і "Шахтаря", волею жеребу зведених на такій ранній стадії, відбудеться 26 жовтня, в середу, на стадіоні "Динамо" ім.Валерія Лобановського. Початок о 20:15. Пряма трансляція поєдинку відбудеться на телеканалі 1+1.

З понеділка, 24-го жовтня, у продаж надійдуть квитки на гру. Їх ціна - 40, 60, 80 і 100 гривень, залежно від обраного сектора.

Тим часом, лазарет "Динамо" поступово порожніє. У загальну групу повернувся нападник Артем Кравець. Нагадаємо, в середині серпня Артем в товариському матчі з молодіжним складом отримав розтягнення задньої поверхні стегна.

Залікувавши ушкодження, через кілька тижнів Артем повернувся у стрій, але незабаром його чекала нова неприємність - надрив м`яза стегна. Тепер на відновлення знадобилося набагато більше часу.

У п`ятницю нападник вже провів перше тренування в загальній групі. Ймовірно, незабаром Юрій Сьомін зможе розраховувати на Артема і в офіційних матчах.

Також повернувся у стрій Євген Хачеріді. У захисника був надрив м`яза, отриманий в матчі чемпіонату з "Шахтарем". Зараз захисник набирає форму і, цілком можливо, вже сьогодні зіграє за молодіжну команду проти "Зорі".

Gazeta.ua