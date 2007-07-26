У Харкові арештували тренера хокейного клубу «Дружба-78» Єрьоміна

Увечері 25 липня було взято під варту тренера хокейного клубу «Дружба-78» Володимира ЄРЬОМІНА, який 23 липня повернувся зі своєю командою в Україну з міжнародного турніру «One Hockey» у Філадельфії (США).

Як повідомив кореспонденту УНІАН адвокат Юрій ВИШНЕВЕЦЬКИЙ, після затримання у середу В.ЄРЬОМІНА Київський районний суд м. Харкова ухвалив змінити йому запобіжний захід з підписки про невиїзд на утримання під вартою.

За словами адвоката, В.ЄРЬОМІНА було взято під варту і з залу суду перевезено до Харківського слідчого ізолятора. Підставою для цього стало порушення ним підписки про невиїзд, яку він давав у зв’язку з кримінальною справою, у якій проходить як обвинувачуваний у хуліганстві і нанесенні тілесних ушкоджень.

Ю.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ вважає, що В.ЄРЬОМІН формально порушив закон, але, на його думку, слідчі і суд могли б взяти до уваги те, що під час його від’їзду у Сполучені Штати «не відбувалися слідчі і процесуальні дії в рамках кримінальної справи», тренер «не намагався втекти з країни». А отже, зазначив адвокат, «не було достатніх підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», і саджати В.ЄРЬОМІНА в СІЗО «було необов’язково».

Крім того, на думку Ю.ВИШНЕВЕЦЬКОГО, суддя порушив закон, тому що «безпідставно відмовив у допуску до участі у справі другого адвоката і тим самим порушив право обвинувачуваного на захист».

У зв’язку з цим, повідомив адвокат, сьогодні буде подано апеляцію на «незаконне і необгрунтоване», як він вважає, рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, батьки хокеїстів «Дружби-78» нещодавно заявили, що хочуть захистити своїх дітей від свавілля чиновників і мають намір просити їм притулку у Сполучених Штатах Америки. Батьки вважають, що затримання В.ЄРЬОМІНА більше пов’язане із цим.

Довідка УНІАН. В.ЄРЬОМІН звинувачується органами досудового слідства у тому, що в серпні 2006 р. у приміщенні Харківської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву (СДЮСШОР) начебто «у групі з іншими особами скоїв злісне хуліганство», завдавши двом потерпілим тілесні ушкодження легкої і середньої тяжкості.

У кримінальній справі проходять також ще два тренери «Дружби-78»: Олег ЧЕКРИШОВ та головний тренер Іван ПРАВИЛОВ.

Справа пов’язана з інцидентом у серпні 2006 р. у приміщенні Харківської СДЮСШОР, коли з боку керівника школи був застосований газовий пістолет під час конфлікту, що виник між тренерами, батьками, дітьми з «Дружби-78» та керівництвом школи.