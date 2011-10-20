Українські команди в Лізі Європи: на кого ставлять букмекери

Київське "Динамо" є фаворитом у матчі третього туру групового раунду Ліги Європи-2011/2012 проти стамбульського "Бешикташа" за версією авторитетної букмекерської контори "William Hill".

На перемогу української команди ставки приймаються як 1,67 до 1 (чим менше коефіцієнт, тим більша ймовірність події), а перемога турків оцінюється коефіцієнтом 5,00 до 1. Нічийний результат - 3,75 до 1.

Також фахівці упевнені в перемозі харківського "Металіста" над шведським "Мальме", приймаючи ставки на перемогу команди Мирона Маркевича з коефіцієнтом 1,91 до 1, тоді як виграш скандинавів бачиться їм менш імовірним - 4,00 до 1. Нічийний результат - 3,40 до 1.

"Ворсклі" передрікають поразку у виїзному матчі зі "Стандардом". На перемогу бельгійців ставки приймаються як 1,61 до 1, тоді як успіх полтавчан оцінюється коефіцієнтом 6,00 до 1. Нічия - 3,60 до 1.

Нагадаємо, матч "Мальме" - "Металіст" відбудеться сьогодні о 20:00, пряма трансляція на "2+2". У 22:05 в Києві почнуть свій матч "Динамо" і "Бешикташ" ("1+1"), у цей же час в Льєжі вийдуть на полі "Стандард" і "Ворскла".

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