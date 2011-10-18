Працювати на Євро-2012 безплатно хоче рекордна кількість людей

Майже 24 тис. заявок отримано від бажаючих стати волонтерами УЄФА ЄВРО-2012.

Як повідомили УНІАН у Місцевому організаційному комітеті «ЄВРО 2012 Україна», в Україні та Польщі співробітникам УЄФА надаватимуть допомогу приблизно 5,5 тис. волонтерів, проте кількість бажаючих взяти участь у найбільшому спортивному заході, що відбудеться у цих країнах, є значно більшою.

Набір волонтерів розпочався 14 червня. З того часу надійшли заявки з 142-х країн. Термін подання заявок було подовжено до 16 жовтня, щоб дати можливість всім бажаючим пройти відбір. Мешканці України та Польщі надіслали найбільшу кількість заявок (90%), також багато заявок надійшло від мешканців Німеччини, Росії та Іспанії.

Директор турніру в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ зауважив, що побоювання щодо успішності реалізації волонтерського проекту не справдилися.

«Україна та Польща встановили абсолютний рекорд з набору волонтерів турніру, середній конкурс по Україні становив 4 людини на місце, тоді як в Києві ця цифра сягала 6,5 людини на місце. В цілому, саме в столицях країн-господарок ми відзначаємо найбільший конкурс серед бажаючих стати волонтерами», - сказав він.

Співбесіди із зареєстрованими кандидатами розпочалися у вересні 2011 року і проходитимуть у приймаючих містах турніру вихідними днями цієї осені. За перші шість тижнів рекрутери встигли поспілкуватися з 4 тис. кандидатів в Україні.

Кожен з запрошених на інтерв’ю незалежно від результатів співбесіди отримав пам’ятний подарунок від УЄФА – записник Moleskine зі спеціально випущеної серії для волонтерів УЄФА ЄВРО 2012.

У приймаючих містах України з волонтерами поспілкувалися Друзі ЄВРО 2012 – видатні футболісти різних часів, а в Києві співбесіди з волонтерами провів чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії та посол волонтерської програми Віталій КЛИЧКО.

Волонтери працюватимуть на різних об’єктах Євро-2012 за двадцятьма різними напрямами роботи, такими як акредитація, транспортне забезпечення турніру, безпека та правопорядок, логістичне забезпечення турніру та інші.

270 кандидатів вже запрошені до співпраці під час проведення жеребкування фінальної частини турніру, яке прийде 2 грудні 2011 року в Києві.