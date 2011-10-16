«Арсенал» розгромив «Карпати» у Львові

Голи Майкла Одібе і Йонуца Мазілу забезпечили "канонірам" переконливу перемогу у Львові.

Київський "Арсенал" здобув переконливу перемогу над львівськими "Карпатами" у матчі 13-го туру Прем`єр-ліги. Гра на "Україні" завершилась з розгромним рахунком 0:3 на користь "канонірів", передає ТСН.

Всі свої голи арсенальці забили після розіграшів стандартних положень. На сьомій хвилині красивим ударом зльоту відзначився нігерійський захисник Майкл Одібе. А у другому таймі дублем "вистрілив" румунський нападник Йонуц Мазілу. Особливо красивим був його перший гол. Мазілу прийняв м`яч на груди, і в падінні через себе закинув його за комір Тлумаку.

А голкіпер киян Євген Погорілий у 5-му матчі поспіль залишає свої ворота "на замку".

У турнірній таблиці "Арсенал" відірвався від "Кривбасу" у боротьбі за четверте місце, а "Карпати" залишаються на 14-му місці.

Прем`єр-ліга. 13-й тур

Львів. Стадіон "Україна"

Головний арбітр: Віктор Швецов (Одеса)

КАРПАТИ Львів - АРСЕНАЛ Київ - 0:3

Карпати: Тлумак, Ощипко, Мілошевіч, Гомез, Федецький, Ґодвін (Мартинюк, 64), Голодюк, Ткачук, Ґурулі (Зеньов, 71), Худоб’як (Батіста, 46), Лукас

Арсенал: Погорілий, Симоненко, Лампі, Одібе, Польовий, Максимов, Флореску (Грицай, 82), Ковпак, Шацьких (Богданов, 75), Міколюнас, Гоменюк (Мазілу, 58)

0:1 Майкл Одібе, 7

0:2 Йонуц Мазілу, 67

0:3 Йонуц Мазілу, 74

Попередження: Федецький, 39, Лукас, 78 – Симоненко, 89, Грицай, 90+1