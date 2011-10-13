Квитки на перший матч на Олімпійському коштуватимуть від 20 до 800 грн

11 листопада на оновленій арені Національного спортивного комплексу «Олімпійський» відбудеться товариський матч національних збірних України та Німеччини з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НСК «Олімпійський».

Як зазначається, ця подія стане «футбольним» відкриттям стадіону.

Керівництво НСК «Олімпійський» та Федерація футболу України прийняли рішення щодо встановлення помірних цін на квитки, що дасть можливість відвідати гру найактивнішій частині вболівальників – студентам та школярам, фанатам з усіх регіонів України.

Зокрема, 50 тис. квитків на матч коштуватимуть по 20 грн. Ще 20 тис. квитків – в ціновому діапазон від 50-800 грн. Придбати квитки можна з 13 жовтня в касах Палацу Спорту та на сайті http://www.ufi.com.ua/

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня у Києві відбулась урочиста церемонія відкриття після реконструкції НСК«Олімпійський».

Реконструкція НСК «Олімпійський» розпочалася в серпні 2008 року. За цей час він перетворився на сучасну спортивну арену, що відповідає найвищим світовим стандартам.

У червні 2012 року на цій спортивній арені відбудеться фінальний матч Євро-2012.