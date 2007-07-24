Футболісти Шахтаря будуть смугастими (фото)

Футболісти донецького клубу "Шахтар" одержали нову форму. На зустріч 3 туру чемпіонату України між «Шахтарем» і «Зорею» «гірники» вийдуть у смугастих помаранчево-чорних футболках.

Йдеться не просто про появу нового варіанту екіпіровки, а про повернення до витоків, до традицій клубу, відзначає прес-служба ФК «Шахтар». Зі смугастою формою асоціюються славні перемоги «Шахтаря» 70-80 років. Саме у таких футболках на полі сяяли Старухін, Соколовський, Сафонов, П`яних, Грачов і ще ціла плеяда прекрасних гравців, які стали легендами спорту нашої країни.

28 липня в усіх магазинах і фірмових відділеннях ФК «Шахтар» кожний охочий зможе придбати особистий екземпляр смугастої футболки донецької команди.