Завтра пройде жеребкування плей-офф Євро-2012

У польському Кракові в четвер, 13 жовтня, відбудеться жеребкування cуперників серед восьми футбольних команд, які боротимуться за ще 4 путівки на фінальну частину чемпіонату Європи з футболу, який в наступному році прийматиме Україна з Польщею.

Як повідомили УНІАН у прес-службі UEFA, вісім команд-претендентів залежно від рейтингу поділені на "сіяні" (Хорватія, Португалія, Ірландія, Чехія) та "несіяні" (Туреччина, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Естонія).

Останні дві збірні вперше братимуть участь у стикових поєдинках на Євро-2012.

Згідно з повідомленням європейської футбольної федерації, "сіяним" у суперники дістанеться хтось із "несіяних".

Жеребкування проведуть генеральний секретар UEFA Джанні ІНФАНТІНО та легендарний екс-нападаючий збірної Польщі Збігнєв БОНЕК, який є одним із послів Євро-2012.

Вони визначать чотири пари суперників, а також черговість матчів вдома та на виїзді.

Прес-служба UEFA відзначила, що перші поєдинки 11-12 листопада команди із найвищим рейтингом проведуть у гостях, а матчі у відповідь відбудуться 15 листопада.

Путівки на Євро-2012 отримають команди, які наберуть найбільше очків за підсумками двох ігор.

UEFA нагадало, що жеребкування пар-суперників фінальної частини європейського чемпіонату відбудеться 2 грудня у Києві.

Як повідомляв УНІАН, у фінальній частині Євро-2012, крім господарів Польщі та України, братимуть участь збірні Іспанії (чинний чемпіон), Німеччини, Росії, Італії, Франції, Голландії, Греції, Англії, Данії та Швеції (найкраща команда із числа тих, які зайняли другі місця у відбіркових групах).

Довідка УНІАН. Україна та Польща у квітні 2007 року виграли право приймати чемпіонат Європи з футболу, котрий стане XIV з моменту заснування.

Матчі Євро-2012, котрі проходитимуть з 8 червня по 1 липня наступного року, відбуватимуться у 4 українських та 4 польських містах.