Челсі зіпсував дебют Бекхема в Америці (фото)

Дебютний матч Девіда Бекхема за «Лос-Анджелес Гелексі» не приніс знаменитому англійському футболістові великої кількості позитивних емоцій: його новий клуб поступився лондонському «Челсі» в товариському поєдинку з рахунком 0:1.

Матч відбувся у суботу в Лос-Анджелесі у присутності 27 тисяч глядачів. Вболівальники спостерігали за грою нового кумира всього 12 хвилин, оскільки Бекхем, який ще не до кінця залікував травму щиколотки, вийшов на заміну в кінцівці зустрічі. А єдиний гол на 49-ій хвилині забив партнер Девіда по збірній Англії захисник Джон Террі.

Розповідаючи про свої відчуття після матчу, Бекхем зізнався, що «відчував сильні емоції». «Я гордий тим, як уболівальники прийняли мене. Зараз я не у формі, давно не тренувався, але я був вражений, як люди реагували на звичайне доторк до м`яча. Це було неймовірно», - передає слова 32-річного футболіста «Бі-Бі-Сі».

У одному з зіткнень Бекхему дісталося від новобранця «Челсі» Стіва Сідвелла. «Щиколотка розпухла, але щось конкретне можна буде сказати тільки завтра. Проте не думаю, що травма серйозна, за тиждень я буду в порядку», - відзначив півзахисник.

Українець Андрій Шевченко вийшов на другий тайм, але не зумів відзначитися.

"Лос-Анджелес Гелексі" - "Челсі" 0:1 (0:0)

Гол: Террі 49

"Гелексі": Кеннон, Робертс, Шавьєр, Гарден, Яжік, Джонс (Кірк, 55), Грей, Донован, Мартіно (Глінтон, 71), Павон (Вагінас, 60), Гордон (Бекхем, 77)

"Челсі": Чех (Кудічіні, 46), Феррейра (Обі Мікел, 46), Карвалью, Тері, Бен Хаїм (Д.Коул, 46), Райт-Філіпс (Шевченко, 46), Ессьєн, Лемпард (Сідуелл, 73), Малуда (Джонсон, 73), Дрогба (Хатчінсон, 88), Калу (Макелеле, 60)

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