Шевченко хоче повернути повагу вболівальників

Для збірної України перемога у товариському матчі проти команди Болгарії, який відбудеться 7-го жовтня, має величезне значення.

Таку думку висловив нападник національної команди Андрій Шевченко в інтерв`ю Sport-express.ua.

"Перемога над болгарами потрібна нам, як повітря. Результат зараз дуже важливий - у збірної були як дуже хороші поєдинки, так і поразки на кшталт недавнього від Чехії. Але, думаю, про осічку в Празі краще скоріше забути, а перемога в найближчому контрольному поєдинку обов`язкова - слід повернути впевненість у своїх силах і повагу вболівальників", - цитує нападника Чемпіон.