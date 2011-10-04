Вболівальники «Баварії» займалися сексом прямо на матчі

Під час матчу 8-го туру німецької Бундесліги між "Хоффенхаймом" та мюнхенською "Баварією" стався незвичний інцидент на трибунах стадіону "Райн-Неккар-Арена".

Як повідомляє Bild, у секторі уболівальників "Баварії" пара закоханих зайнялася сексом під час матчу. Сексуальний інцидент трапився на 16-й хвилині зустрічі, що завершилась з рахунком 0:0.

Співробітники правопорядку, помітивши це неподобство, попередили закоханих, що їх дії є неприпустимими. Однак згодом закохані повторили свої інтимні діяння, за що стюарди вигнали їх зі стадіону.

Один з очевидців сексуального інциденту розповів, що закоханим було все одно, що їх статевий акт бачать сотні вболівальників.

"Чесно кажучи, мені було якось ніяково спостерігати за тим, як вони там злягаються. А вони спокійно зняли штани і взялися за справу. Те, що їх з усіх боків оточували люди, їх зовсім не бентежило. Добре, що через деякий час стюарди припинили це неподобство.

ТСН