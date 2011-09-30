Спортивний суд у Лозанні вирішив справу на користь «Шахтаря»

Спортивний арбітражний суд у м. Лозанні (Швейцарія) зобов`язав бразильського футболіста ІЛСІНЬО виплатити ФК «Шахтар» (Донецьк) майже 4 млн. євро.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі «Шахтаря».

Згідно з повідомленням, цим рішенням Спортивний арбітражний суд покарав футболіста за одностороннє розірвання контракту. Всі претензії бразильського футболіста до донецького клубу суд визнав безпідставними і відхилив їх.

Крім того, ІЛСІНЬО як особа, яка винна в розірванні контракту, зобов`язаний виплатити ФК «Шахтар» 3,6 млн. євро плюс відсотки за час прострочення. «Загальна сума виплати становить близько 4 млн. євро», - уточнили у прес-службі.

У прес-службі «Шахтаря» нагадали, що суперечка між футболістом і клубом тривала з травня 2010 року, після того як ІЛСІНЬО в односторонньому порядку заявив про розірвання контракту. У зв`язку з неправомірними діями футболіста ФК «Шахтар» подав позов до Спортивного арбітражного суду в Лозанні про стягнення з футболіста компенсації, передбаченої контрактом.