Леоненко: футболісти «Динамо» повзали по полю

Колишній нападник київського "Динамо", а нині футбольний експерт Віктор Леоненко в ефірі телеканалу "2+2" висловив свої думки щодо ганебної гри киян у матчі проти тельавівського "Маккабі" у другому турі Ліги Європи.

"Я не знаю, що сказати. Вони навіть не ходили - вони повзали. Не знаю, що їм ще треба... Гол забили, все добре - грай собі далі на класі. Я не знаю, чому вони стали. У них є тренер з фізпідготовки - його треба запитати. А по такій грі "Динамо" ще пощастило, добре, що у "Маккабі" м`яч весь час не туди летів.

Кияни 90 хвилин повзали - і мали три стовідсоткових ситуації. А якби побігли? Спека завадила (Сьомін скаржився на спеку)? А вдома - дощ або сніг завадить...

Такі команди "Динамо" має перемагати на класі! День народження Шеви точно позначився на грі, іншої причини я не бачу", - цитує ТСН.

Нагадаємо, що "Динамо" набрало в двох турах два очки і посідає третє місце у групі E.