На базі фан-клубу “Динамо” буде створено службу безпеки на стадіонах

У Києві на базі фан-клубу ФК “Динамо” буде створено службу забезпечення порядку на стадіонах під час футбольних матчів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-президент футбольного клубу “Динамо” по зв’язках з громадськістю Вадим КОСТЮЧЕНКО.

За його словами, згідно із програмою “Взаємна довіра”, з активістів фан-клубів футбольних команд України будуть створюватися спеціальні загони, метою яких буде нагляд за уболівальниками та попередження надзвичайних ситуацій під час футбольних змагань.

За словами В.КОСТЮЧЕНКА, подібна практика широко застосовується на Заході і показала вже свою високу ефективність.

Бригади створюватимуться виключно з добровольців і працюватимуть лише на стадіонах, допомагаючи таким чином правоохоронним органам.

Ініціатива створення подібної організації у Києві надійшла від представників фан-клубу ФК “Динамо” і була підтримана керівництвом самого клубу.

Кількість активістів у бригаді, що перебуватиме на стадіоні, становитиме від 20 до 50 осіб, залежно від розмірів самого стадіону та кількості болільників, повідомив В.КОСТЮЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Перші фан-сек’юріті бригади були створені наприкінці 90-х років на базі фан-клубу російської команди ЦСКА.