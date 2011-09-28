Результати матчів 2-го туру Ліги чемпіонів (групи A-D)

А сьогодні - матч Шахтаря

Закінчилися матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА в групах A-D. Група A Баварія - Манчестер Сіті 2:0 Наполі - Вільярреал 2:0 Після двох турів: Баварія - 6 очок, Наполі - 4, Манчестер Сіті -1, Вільярреал - 0 Група B ЦСКА Москва - Інтер Мілан 2:3 Трабзонспор - Лілль 1:1 Після двох турів: Трабзонспор - 4 очки, Інтер - 3, Лілль - 2, ЦСКА -1 Група C МЮ - Базель 3:3 Оцелул - Бенфіка 0:1 Після двох турів: Базель - 4 очки, Бенфіка - 4, МЮ - 2, Оцелул - 0 Група D Ліон - Динамо Загреб 2:0 Реал Мадрид - Аякс 3:0 Після двох турів: Реал - 6 очок, Ліон - 4, Аякс -1, Динамо - 0 *** Сьогодні грають групи E-H Група E. Байєр (0) - Генк (1), Валенсія (1) - Челсі (3) Група F. Марсель (3) - Борусія (1), Арсенал (1) - Олімпіакос (0) Група G. Зеніт (0) - Порту (3), Шахтар (0) - АПОЕЛ (3) Група H. Мілан (1) - Вікторія (1), БАТЕ (1) - Барселона (1)

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