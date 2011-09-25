Шевченко: везіння - наше хворе місце

Після матчу з "Шахтарем" нападник київського «Динамо» Андрій Шевченко відповів на запитання для сайту свого ФК.

Чесно кажучи, хотілося б виграти, - сказав він, - тому що «Динамо» створило більше моментів, ніж «Шахтар», особливо в першому таймі. Потрібно було вигравати - все-таки, грали вдома, при своїх глядачах, і я вважаю, що «Динамо» провело одну з кращих ігор у цьому сезоні.

Динамівцям, на його погляд, щоб виграти забракло "напевно, трошки везіння, реалізації. Це, можна сказати, наше хворе місце. Було б більше везіння - обов`язково забили б!"

На припущення, що матч прислужився як репетиція перед єврокубками, нападник відповів:

- Матч проти «Шахтаря» - це принципова зустріч, яка не має стосунку до Ліги Європи, наприклад. Жодна гра єврокубків не зможе зрівнятися з грою проти донецької команди. І «Шахтар», і «Динамо» займають чільні позиції в чемпіонаті України, тому наші ігри завжди цікаві. І, до речі, сьогодні вперше за тривалий час ми не змогли забити один одному м`ячі.

Файєрів на трибуні захоплений грою футболіст навіть не помітив:

- Коли я на полі - я весь у грі. Уболівальників наших чув, але те, що вони палили файєри, не бачив. Думаю, нашим фанам варто дотримуватися регламенту стадіону. Але все одно я вдячний тим людям, які приходять регулярно на стадіон, щоб підтримати нашу команду.