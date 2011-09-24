Результати 11-го туру Чемпіонату України з футболу

Ворскла і Металіст отримали по три бали

Закінчилися перші з сьогоднішніх матчів 11-го туру Чемпіонату України з футболу Ворскла - Волинь 3:1 (Безус 39 пен., Ребенок 45, Громов 77 - Майкон 43) Металіст - Дніпро 1:0 (Тайсон 87) О 20.00 починається гра Динамо - Шахтар, у обох команд-лідерів зараз по 26 очок. Завтра тур продовжать... Зоря (11) - Чорноморець (5) Олександрія (9) - Кривбас (16) Оболонь (5) - Арсенал (14) ... і завершать у понеділок Таврія (14) - Іллічівець (9) Металург (13) - Карпати (7)

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