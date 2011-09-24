Результати 11-го туру Чемпіонату України з футболу
19:17, 24 вересня 2011Спорт
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Ворскла і Металіст отримали по три бали
Закінчилися перші з сьогоднішніх матчів 11-го туру Чемпіонату України з футболу
Ворскла - Волинь 3:1 (Безус 39 пен., Ребенок 45, Громов 77 - Майкон 43)
Металіст - Дніпро 1:0 (Тайсон 87)
О 20.00 починається гра Динамо - Шахтар, у обох команд-лідерів зараз по 26 очок.
Завтра тур продовжать...
Зоря (11) - Чорноморець (5)
Олександрія (9) - Кривбас (16)
Оболонь (5) - Арсенал (14)
... і завершать у понеділок
Таврія (14) - Іллічівець (9)
Металург (13) - Карпати (7)
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