"Манчестер Юнайтед" виграв у "Челсі"

"Манчестер Юнайтед" виграв у лондонського "Челсі" в матчі п`ятого туру чемпіонату Англії. Зустріч, що проходила на стадіоні "Олд Траффорд", закінчилася з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі був відкритий на 8-й хвилині - Кріс Смоллінг замкнув головою подачу Ешлі Янга зі штрафного. У момент пасу Смоллінг був поза грою, однак судді не помітили цього. До кінця першого тайму "Манчестер Юнайтед" забив ще двічі - відзначилися Нані (37-а хв.) і Руні (45-а).

На першій хвилині другого тайму "Челсі" вдалося відіграти один гол - Фернандо Торрес перекинув воротаря після вдалого пасу Анелька. Незабаром після цього у ворота лондонського клубу був призначений пенальті, проте Руні послизнувся перед ударом і не влучив у ворота.

На 83-й хвилині матчу Торрес отримав ще одну нагоду, обвівши воротаря після виходу сам на сам, але не зумів влучити в порожні ворота. Схожий момент вже в доданий час виник у "Манчестера": Руні і Бербатов вдвох вийшли на ворота Петера Чеха, але болгарин не зумів пробити достатньо сильно, і м`яч з лінії воріт, повернувшись, встиг винести захисник.

Після цієї перемоги "Манчестер Юнайтед" продовжує очолювати турнірну таблицю англійської чемпіонату, не втративши жодного очка в п`яти матчах. "Челсі" зберіг за собою третє місце з 10 очками, підводить підсумок Лента.ру.

Серед інших матчів, що відбулися 18 вересня в чемпіонаті Англії, варто відзначити розгромну гостьову поразку "Ліверпуля" від "Тоттенхема" 0:4. "Манчестер Сіті", який нині на другому місці, в гостях зіграв внічию з "Фулхемом" 2:2 і втратив перші очки з початку чемпіонату.