Динамо врятувало нічию в матчі проти Сток Сіті

21:43, 15 вересня 2011
Спорт
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Результати матчів Ліги Європи

Закінчилися перші матчі групового раунду Ліги Європи УЄФА

Група A

ПАОК - Тоттенхем 0:0

Шемрок Роверс - Рубін 0:3

Група B

Ганновер - Стандард 0:0

Копенгаген - Ворскла 1:0

Група C

Хапоель Т-А - Рапід Бухарест 0:1

ПСВ - Легія 1:0

Група D

Цюріх - Спортинг 0:2

Лаціо - Васлуй 2:2

Група E

Динамо - Сток Сіті 1:1

Бешикташ - Маккабі Т-А 5:1

Група F

Слован Братислава - Атлетік 1:2

ПСЖ - Зальцбург 3:1

***

За кілька хвилин починають гру

Група G

Алкмаар - Мальме

Аустрія Відень - Металіст

Група H

Брюгге - Марибор

Удінезе - Ренн

Група I

Атлетіко - Селтік

Маккабі Хайфа - АЕК Ларнака

Група J

Стяуа - Шальке

Вісла Краків - Оденсе

Група K

Фулхем - Твенте

Штурм - Локомотив

Група L

Андерлехт - АЕК

Бірмінгем - Брага

 

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