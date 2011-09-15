Динамо врятувало нічию в матчі проти Сток Сіті

Результати матчів Ліги Європи

Закінчилися перші матчі групового раунду Ліги Європи УЄФА Група A ПАОК - Тоттенхем 0:0 Шемрок Роверс - Рубін 0:3 Група B Ганновер - Стандард 0:0 Копенгаген - Ворскла 1:0 Група C Хапоель Т-А - Рапід Бухарест 0:1 ПСВ - Легія 1:0 Група D Цюріх - Спортинг 0:2 Лаціо - Васлуй 2:2 Група E Динамо - Сток Сіті 1:1 Бешикташ - Маккабі Т-А 5:1 Група F Слован Братислава - Атлетік 1:2 ПСЖ - Зальцбург 3:1 *** За кілька хвилин починають гру Група G Алкмаар - Мальме Аустрія Відень - Металіст Група H Брюгге - Марибор Удінезе - Ренн Група I Атлетіко - Селтік Маккабі Хайфа - АЕК Ларнака Група J Стяуа - Шальке Вісла Краків - Оденсе Група K Фулхем - Твенте Штурм - Локомотив Група L Андерлехт - АЕК Бірмінгем - Брага

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