Динамо врятувало нічию в матчі проти Сток Сіті
21:43, 15 вересня 2011Спорт
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Результати матчів Ліги Європи
Закінчилися перші матчі групового раунду Ліги Європи УЄФА
Група A
ПАОК - Тоттенхем 0:0
Шемрок Роверс - Рубін 0:3
Група B Ганновер - Стандард 0:0
Копенгаген - Ворскла 1:0
Група C
Хапоель Т-А - Рапід Бухарест 0:1
ПСВ - Легія 1:0
Група D
Цюріх - Спортинг 0:2
Лаціо - Васлуй 2:2
Група E Динамо - Сток Сіті 1:1
Бешикташ - Маккабі Т-А 5:1
Група F Слован Братислава - Атлетік 1:2
ПСЖ - Зальцбург 3:1
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За кілька хвилин починають гру
Група G Алкмаар - Мальме
Аустрія Відень - Металіст
Група H
Брюгге - Марибор
Удінезе - Ренн
Група I
Атлетіко - Селтік
Маккабі Хайфа - АЕК Ларнака
Група J
Стяуа - Шальке
Вісла Краків - Оденсе
Група K
Фулхем - Твенте
Штурм - Локомотив
Група L Андерлехт - АЕК
Бірмінгем - Брага
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