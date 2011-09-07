Платіні на власні очі хоче побачити прогрес в Україні

Президент Європейської футбольної асоціації (УЄФА) Мішель ПЛАТІНІ 26-27 вересня з робочим візитом відвідає Україну.

Про це УНІАН повідомив директор турніру, керівник Місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, М.ПЛАТІНІ 26 вересня побуває у Львові і Донецьку, а 27 вересня – у Харкові і Києві.

Він проінспектує у кожному місті «основні об’єкти Євро-2012 – стадіон і аеропорт», зауважив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Крім цього, під час візиту М.ПЛАТІНІ до України буде проведена нарада, на якій буде оголошений «комплекс питань, які ще потрібно вирішити», сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

«Це давно запланований візит для того, щоб переконатися у прогресі, який досягла Україна у плані підготовки до Євро. Окрім того, буде проведена так звана субнаглядова рада, тобто українські учасники, члени цієї ради спільно з президентом ПЛАТІНІ оголосять весь комплекс питань, які ще потрібно вирішити», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.