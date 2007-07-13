Платіні запропонував об`єднати в суперлігу футбольні клуби Росії і України

Історія протистояння Леннарта Юханссона і Мішеля Платіні в боротьбі за посаду голови УЕФА ще свіжа в пам`яті. Тому визнання шведа, мовляв, після обрання француз поводиться щодо нього шляхетно і регулярно з ним радиться, приємно здивувало. А висловлене слідом за цим визнанням, “здатне стати сенсацією навіть не російського - європейського масштабу”, пише Спорт-Экспресс

"Одне з питань безпосередньо стосується країн колишнього Радянського Союзу, - заявив Леннарт Юханссон в інтерв`ю газеті. - Платіні висунув ідею об`єднати кращі клуби Росії і України в суперлігу. У мене виникли з цього приводу ряд питань. Що буде з рештою клубів, не топ-рівня, які не потраплять до цієї ліги? Як визначатимуться чемпіони окремих країн і учасники Ліги чемпіонів від них? Відповідей на ці запитання президент УЕФА ще не мав - поки це тільки загальна ідея.

Я сказав Платіні: "У виконкомі УЕФА є представник України містер Суркіс і представник Росії містер Колосков. Вони й і повинні ретельно продумати проект і подати його на розгляд виконкому. Думаю, що це не за горами".