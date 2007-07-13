Платіні запропонував об`єднати в суперлігу футбольні клуби Росії і України
09:40, 13 липня 2007Спорт
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Що скажуть "містер Суркіс" і "містер Колосков"?
|Мішель Платіні
"Одне з питань безпосередньо стосується країн колишнього Радянського Союзу, - заявив Леннарт Юханссон в інтерв`ю газеті. - Платіні висунув ідею об`єднати кращі клуби Росії і України в суперлігу. У мене виникли з цього приводу ряд питань. Що буде з рештою клубів, не топ-рівня, які не потраплять до цієї ліги? Як визначатимуться чемпіони окремих країн і учасники Ліги чемпіонів від них? Відповідей на ці запитання президент УЕФА ще не мав - поки це тільки загальна ідея.
Я сказав Платіні: "У виконкомі УЕФА є представник України містер Суркіс і представник Росії містер Колосков. Вони й і повинні ретельно продумати проект і подати його на розгляд виконкому. Думаю, що це не за горами".
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