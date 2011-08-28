Динамо розгромило Дніпро
19:51, 28 серпня 2011Спорт
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Закінчується 8-ий тур
Закінчився центральний матч 8-го туру Чемпіонату України з футболу. У Дніпропетровську київські «динамівці» познущалися з місцевого «Дніпра». Остаточний рахунок матчу – 0:4.
Голи: Попов 24, Мілевський 25, Ярмоленко 47, 70.
На цей момент закінчилися ще два матчі
Іллічівець - Ворскла 4:1 (Тищенко 14, Кожанов 61, 86, Фомін 83 – Янузі 63).
Чорноморець - Шахтар 2:2 (Бурдужан 5, 89 – Жадсон 25, Мхітарян 85).
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