Динамо розгромило Дніпро

Закінчується 8-ий тур

Закінчився центральний матч 8-го туру Чемпіонату України з футболу. У Дніпропетровську київські «динамівці» познущалися з місцевого «Дніпра». Остаточний рахунок матчу – 0:4. Голи: Попов 24, Мілевський 25, Ярмоленко 47, 70. На цей момент закінчилися ще два матчі

Іллічівець - Ворскла 4:1 (Тищенко 14, Кожанов 61, 86, Фомін 83 – Янузі 63). Чорноморець - Шахтар 2:2 (Бурдужан 5, 89 – Жадсон 25, Мхітарян 85).

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