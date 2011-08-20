Європейську програму безпеки стадіонів адаптували для України

У вересні на НСК «Олімпійський» в Києві розпочнуться навчання стюардів, які відповідатимуть за безпеку і гостинність на стадіонах під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі НСК «Олімпійський», всього буде підготовлено 850 стюардів.

НСК «Олімпійський» готуватиме стюардів з числа курсантів навчальних закладів, зокрема Академії МВС. 1260 кандидатів у стюарди для стадіонів Києва та Львова, відібраних ще у червні, розпочнуть свою підготовку 19 вересня. Протягом тижня 23 кваліфіковані тренери навчатимуть майбутніх стюардів за програмою Європейської асоціації з безпеки стадіонів, яку попередньо було адаптовано для України.

Вже з середини листопада на «Олімпійському» буде створено навчальний центр, завданням якого стане підготовка ще 400 стюардів з числа цивільних.

«Основними критеріями відбору стануть – доброзичливість та вміння посміхатися. Адже стюард – це перш за все комунікатор, 99% його функцій – це спілкування з відвідувачами стадіону», - зазначили у прес-центрі, додавши, що також перевагу буде надано кандидатам, які володіють іноземними мовами "хоча б на базовому рівні".