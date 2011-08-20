Зоря і Арсенал відкрили 7-й тур Чемпіонату України з футболу
00:18, 20 серпня 2011Спорт
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Арсенал вперто виграє тільки на виїзді
Матчем Зоря - Арсенал почався 7-й тур Чемпіонату України з футболу
Зоря - Арсенал 0:3 (Кобахідзе 16, 53, Ковпак 62)
Арсенал вперто виграє тільки на полях суперника. З 12 очками він, принаймні до вечора, пробуде на третьому місці в таблиці першості.
Завтра тур продовжать...Олександрія (4) - Оболонь (3)
Чорноморець (3) - Волинь (10)
...і 21 серпня завершать
Ворскла (10) - Дніпро (8)
Шахтар (16) - Іллічівець (5)
Таврія (10) - Карпати (4)
Металіст (12) - Металург (4)
Динамо (14) - Кривбас (10)
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