Зоря і Арсенал відкрили 7-й тур Чемпіонату України з футболу

Арсенал вперто виграє тільки на виїзді

Матчем Зоря - Арсенал почався 7-й тур Чемпіонату України з футболу Зоря - Арсенал 0:3 (Кобахідзе 16, 53, Ковпак 62) Арсенал вперто виграє тільки на полях суперника. З 12 очками він, принаймні до вечора, пробуде на третьому місці в таблиці першості. Завтра тур продовжать... Олександрія (4) - Оболонь (3) Чорноморець (3) - Волинь (10) ...і 21 серпня завершать Ворскла (10) - Дніпро (8) Шахтар (16) - Іллічівець (5) Таврія (10) - Карпати (4) Металіст (12) - Металург (4) Динамо (14) - Кривбас (10)

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