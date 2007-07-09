”Беркут” на Суперкубок України з футболу не пустять

Спецпідрозділи МВС України не забезпечуватимуть порядок на одеському матчі Суперкубка України з футболу. Таку заяву зробив сьогодні на прес-конференції в Одесі керівник Професійної футбольної Ліги України Анатолій ПОПОВ, передає кореспондент УНІАН.

За словами А.ПОПОВА, після масового зіткнення уболівальників і бійців «Беркута» під час київського матчу між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем» керівництво ПФЛ прийняло рішення про те, що охороною правопорядку під час проведення матчів займатимуться звичайні правоохоронці. В майбутньому така ситуація, зазначив А.ПОПОВ, стане правилом для проведення й інших матчів внутрішньої першості України.

Разом з тим, додав керівник ПФЛ, з урахуванням останнього прецеденту на київському стадіоні кількість фанів на матчі в Одесі вирішено мінімізувати. Заспокоювати особливо активних уболівальників доведеться співробітникам міліції, які намагатимуться робити це по можливості вербально.

Віце-мер Одеси Тетяна ФІДІРКО уточнила, що у вівторок з 9.00 вул. Приморська, що веде до морпорту, буде перекрита – уздовж магістралі розмістяться на відстій автобуси, які доставили уболівальників. Тих з уболівальників, які прийдуть на стадіон зі скляними пляшками, управління торгівлі забезпечить півлітровими пластиковими стаканами. У них можна буде перелити напої, аби пройти через один з трьох кордонів на шляху до стадіону.

Нагадаємо: матч за Суперкубок України пройде в Одесі вчетверте. У минулих іграх брали участь ті ж команди. У 2004 і 2006 роках перемагали столичні спортсмени, а в 2005-му - «гірники».