Гармаш «щиро кається»

На 23-й хвилині матчу "Арсенал" - "Динамо" (0:2) півзахисник Денис Гармаш отримав червону картку. Не впоравшись з емоціями, футболіст нагрубив арбітрові зустрічі, про що зараз щиро шкодує.

У неділю Денис зв`язався з редакцією Інформаційного відділу ФК "Динамо", попросивши передати слова вибачення.

"Я хочу попросити пробачення в арбітра зустрічі, нашого тренера та вболівальників команди за свою поведінку. І, перш за все, вибачитися перед партнерами по команді, яких дуже підвів своїм вчинком. На щастя, він не вплинув на результат поєдинку. Команда виграла і завоювала необхідні три очки.

Я визнаю, що вчинив необдумано і необачно, готовий понести за це будь-яке покарання. Щиро каюсь і обіцяю, що подібного більше зі мною не повториться."

Нагадаємо, на післяматчевій прес-конференції Юрій Сьомін визнав, що вилучення було справедливим.

"Він хлопець безсумнівно обдарований, добре розуміє футбол, але такі ось його дії ... Пам`ятаю, і в матчі з "Аяском" це відбулося, і тепер знову. Будемо його виховувати, розмовляти з ним, знову будемо працювати в цьому напрямку. Здавалося, що все це вже в минулому, але ... Вилучили його абсолютно справедливо", - констатував тренер.

Gazeta.ua