Блохін: Нарешті побачив на полі команду

Футбол, який показала збірна України у програній зустрічі команді Швеції, навіть перевершив сподівання її головного тренера.

Про це Олег Блохін заявив на післяматчевій прес-конференції.

"В цілому, грою я задоволений. Чому? Тому що після двох бань і одного тренування команда виглядала гідно", - вважає він.

"Перші 25 хвилин ми звикали один одному, оскільки так виходить, що кожну гру ми проводимо в новому складі", - зазначив тренер.

За його словами, загалом, було дуже багато боротьби, віддачі, і Олегу Володимировичу сподобалося, що на полі був колектив, який бореться.

"Були моменти і у нас, і у шведів. Другий тайм ми грали з перевагою, і, звичайно, прикро знову програвати на 93-й хвилині", - визнав він.

"Хотів би подякувати харківським уболівальникам. Хоч стадіон і не був повністю заповнений, але нас добре підтримували - приємно грати в такій атмосфері, а не при напівпорожніх трибунах", - натякнув Блохін на матчі у Донецьку.

"Гра Мілевського? Чудес не буває. Я б не хотів переходити на особистості. В цілому, я очікував гіршої гри, ніж та, яку показала команда. Не можна тренувати команду один день і вийти проти Швеції, яка вже 4 роки грає в одному складі", - наголосив він.

Наостанок Блохін ще раз додав, що нарешті, побачив в України команду і пообіцяв усунути помилки, котрі є, так само, як і проводити коригування в складі.

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