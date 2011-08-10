Збірна України програла на останніх хвилинах

23:27, 10 серпня 2011
Спорт
3208

"Легким рухом ноги" 

Збірна України з футболу програла товариський матч збірній Швеції 0:1

На 90+2 хвилині після розрізної передачі Хісен Тобіас легким рухом ноги прокинув м`яч повз воротаря Андрія Діканя.

***

Результати інших товариських ігор

Литва - Вірменія 3:0

Азербайджан - Македонія 0:1

Латвія - Фінляндія 0:2

Білорусь - Болгарія 1:0

Кіпр - Молдова 3:2

Японія - Південна Корея 3:0

Китай - Ямайка 1:0

Казахстан - Сирія 1:1

Кот д`Івуар - Ізраїль 4:3

Угорщина - Ісландія 4:0

Норвегія - Чехія 3:0

Албанія - Чорногорія 3:2

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter