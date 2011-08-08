Вінниця приймає європейський турнір з хокею на траві

8-14 серпня у Вінниці пройде європейський турнір з хокею на траві «Трофі» за участю збірних національних команд Австрії, Шотландії, Уельсу, Польщі, Швеції, Білорусі, Чехії і України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в облдержадміністрації.

Європейська федерація з хокею на траві обрала Вінницю для проведення цього турніту, також на цю місію претендували Австрія, Польща і Чехія.

На захід очікують послів усіх держав-учасниць, серед запрошених також Президент НОК Сергій БУБКА та голова Державної служби молоді та спорту України Равіль САФІУЛЛІН.

До проведення турніру у Вінниці проведено реконструкції стадіону: введені у дію 4 додаткових роздягальні, 2 суддівських кімнати, встановлено 1500 додаткових місць для глядачів, обладнано дах над глядацькими трибунами тощо.

«Увага до наших гостей – це один із важливих чинників успішного проведення чемпіонату. Має бути підкреслена привітність, життєрадісність, тепле ставлення і посмішки. Ми повинні показати свою гостинність, культуру, організованість, щоб про наше місто і область залишилась гарна думка», - наголосив губернатор Вінниччини Микола ДЖИГА.