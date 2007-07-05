Голосування в Міжнародному олімпійському комітеті відбулося

У Гватемалі відбулося голосування Міжнародного олімпійського комітету за міста, що претендують на проведення Зимових Олімпійських ігор 2014 року: російський Сочі, австрійський Зальцбург і південнокорейський Пхенчхан.

У першому турі голосування в МОК вибув Зальцбург, який набрав менше за всіх голосів.

Водночас ні Сочі, ні Пхенчхан не набрали 50+1 відсоток. Тому відразу відбувся другий тур голосування, який вже закінчився. Результати офіційно будуть оголошені о 2.00, а ще за півтори години з містом-переможцем буде підписаний контракт на проведення Зимової Олімпіади.