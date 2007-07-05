Голосування в Міжнародному олімпійському комітеті відбулося
00:42, 05 липня 2007Спорт
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У першому турі вибув Зальцбург
|Фото АFР
У першому турі голосування в МОК вибув Зальцбург, який набрав менше за всіх голосів.
Водночас ні Сочі, ні Пхенчхан не набрали 50+1 відсоток. Тому відразу відбувся другий тур голосування, який вже закінчився. Результати офіційно будуть оголошені о 2.00, а ще за півтори години з містом-переможцем буде підписаний контракт на проведення Зимової Олімпіади.
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