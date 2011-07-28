Збірна Збройних Сил України закінчила змагання в Бразилії

Збірна Збройних Сил України увійшла до топ-десятки кращих спортивних команд за підсумками V Всесвітніх ігор серед військовослужбовців у Бразилії.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Загалом українські військовослужбовці привезли з Бразилії 18 нагород світової першості (5 золотих, 4 срібні і 9 бронзових), увійшовши в топ-десятку кращих військових спортивних команд світу.

Серед мультимедалістів змагань – легкоатлетки Марія РЄМЄНЬ та Олеся ПОВХ. У бігу на 100 метрів М.РЄМЄНЬ виграла “золото”, а О.ПОВХ – “бронзу”. На 200-метрівці М.РЄМЄНЬ стала другою. В естафеті 4x100 метрів наша команда у складі О.ПОВХ, М.РЄМЄНЬ, Євгенії СНІГУР та Олени ЧЕБАНУ посіла третє місце. А у секторі штовхання ядра Андрій СЕМЕНОВ зумів показати найкращий результат серед 18 учасників.

У стрибках у висоту чемпіон світу – 2005 Юрій КРИМАРЕНКО став другим, а переможець червневого командного чемпіонату Європи Дмитро ДЕМ’ЯНЮК – третім. Метальниця молота Наталія ЗОЛОТУХІНА здобула “срібло”, а Руслана ЦИХОЦЬКА у потрійному стрибку і стрибках в довжину – “бронзи”.

Найстарша за віком учасниця – 39-річна Світлана БОНДАРЕНКО – виграла бронзову медаль з плавання, а 22-річний дніпропетровець Андрій КОВАЛЕНКО – “золото” у плавальному турнірі.

Титулований український дует Євген БРАСЛАВЕЦЬ та Ганна КОВАЛЕНКО стали переможцями парусної регати. “Золото” та “срібло” у сучасному п’ятиборстві завоювала Ірина ХОХЛОВА. Суперважковаговик Андрій ТОМЧУК посів третє місце в боксерському турнірі. “Бронзу” здобула шаблістка Олена ВОРОНІНА.

Збройні Сили України з 1993 року є повноправним членом Міжнародної ради військового спорту (СІЗМ), до складу якої входить 133 країни світу. Девіз СІЗМу – ”Дружба через спорт”.