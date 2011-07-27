Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА

07:13, 27 липня 2011
Спорт
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Перший ігровий день 3-го раунду 

Закінчилися перші матчі третього відбірного раунду Ліги чемпіонів УЄФА

Динамо - Рубін 0:2

Зестапоні - Штурм 1:1

Екранас - БАТЕ 0:0

АПОЕЛ - Слован Братислава 0:0

Літекс - Вісла Краків 1:2

Генк - Партизан 2:1

Рейнджерс - Мальме 0:1

Твенте - Васлуй 2:0

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Сьогодні ввечері свої перші матчі проведуть:

ХІК - Динамо Загреб

Копенгаген - Шемрок Роверс

Оденсе - Панатінаїкос

Маккабі Хайфа - Марибор

Стандард - Цюріх

Русенборг - Вікторія Пльзень

Бенфіка - Трабзонспор

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Ігри у відповідь 2-3 серпня

 

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