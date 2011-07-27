Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА
07:13, 27 липня 2011Спорт
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Перший ігровий день 3-го раунду
Закінчилися перші матчі третього відбірного раунду Ліги чемпіонів УЄФА
Динамо - Рубін 0:2
Зестапоні - Штурм 1:1
Екранас - БАТЕ 0:0
АПОЕЛ - Слован Братислава 0:0
Літекс - Вісла Краків 1:2
Генк - Партизан 2:1
Рейнджерс - Мальме 0:1
Твенте - Васлуй 2:0
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Сьогодні ввечері свої перші матчі проведуть:
ХІК - Динамо Загреб
Копенгаген - Шемрок Роверс
Оденсе - Панатінаїкос
Маккабі Хайфа - Марибор
Стандард - Цюріх
Русенборг - Вікторія Пльзень
Бенфіка - Трабзонспор
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Ігри у відповідь 2-3 серпня
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