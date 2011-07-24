Результати 3-го туру Чемпіонату України з футболу
Шахтар не втрачає очок, Волинь здобуває
Сьогоднішніми матчами закінчився 3-й тур Чемпіонату України з футболу
Шахтар - Карпати 2:1 (Вілліан 50, Тейшейра 73 - Авелар 38)
Дніпро - Волинь 1:2 (Матеус 89 - Майкон 84, 93)
Ворскла - Металург 4:2 (Сачко 33, Кривошєєнко 58, Безус 79, Янузі 90+6 пен. - Димитров 32, Чечер 75).
Нагадаємо, що раніше зіграли
Зоря - Олександрія 2:0 (Білий 68, Силюк 72)
Динамо - Оболонь 4:0 (Ідейє 68, 85, Хачеріді 77, Гусєв 90+1)
Іллічівець - Кривбас 1:3 (Петров 31 авт. - Федорчук 13, Самодін 76, Валєєв 88).
Таврія - Металіст 0:0
Чорноморець - Арсенал 0:3 (Ковпак 6, Шершун 14, Ковальчук 24 авт.)
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Ігри 4-го туру призначені на
29 липня
Оболонь (0) - Зоря (3)
Волинь (4) - Металіст (5)
30 липня
Олександрія (3) - Таврія (5)
Дніпро (4) - Іллічівець (3)
Металург (3) - Динамо (7)
31 липня
Кривбас (6) - Чорноморець (1)
Карпати (1) - Ворскла (6)
Арсенал (5) - Шахтар (9)