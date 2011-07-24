Результати 3-го туру Чемпіонату України з футболу

20:51, 24 липня 2011
Спорт
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Шахтар не втрачає очок, Волинь здобуває

Сьогоднішніми матчами закінчився 3-й тур Чемпіонату України з футболу

Шахтар - Карпати 2:1 (Вілліан 50, Тейшейра 73 - Авелар 38)

Дніпро - Волинь 1:2 (Матеус 89 - Майкон 84, 93)

Ворскла - Металург 4:2 (Сачко 33, Кривошєєнко 58, Безус 79, Янузі 90+6 пен. - Димитров 32, Чечер 75).

Нагадаємо, що раніше зіграли

Зоря - Олександрія 2:0 (Білий 68, Силюк 72)

Динамо - Оболонь 4:0 (Ідейє 68, 85, Хачеріді 77, Гусєв 90+1)

Іллічівець - Кривбас 1:3 (Петров 31 авт. - Федорчук 13, Самодін 76, Валєєв 88).

Таврія - Металіст 0:0

Чорноморець - Арсенал 0:3 (Ковпак 6, Шершун 14, Ковальчук 24 авт.)

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Ігри 4-го туру призначені на

29 липня

Оболонь (0) - Зоря (3)

Волинь (4) - Металіст (5)

30 липня

Олександрія (3) - Таврія (5)

Дніпро (4) - Іллічівець (3)

Металург (3) - Динамо (7)

31 липня

Кривбас (6) - Чорноморець (1)

Карпати (1) - Ворскла (6)

Арсенал (5) - Шахтар (9)

 

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