Ворскла вийшла на третє місце
18:57, 24 липня 2011Спорт
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Але позаду ще Дніпро
Закінчився матч 3-го туру Чемпіонату України з футболу
Ворскла - Металург 4:2 (Сачко 33, Кривошєєнко 58, Безус 79, Янузі 90+6 пен. - Димитров 32, Чечер 75).
З 6-ма очками Ворскла поки на третьому місці.
У ці хвилини починається матч Шахтар - Карпати. А в останньому матчі туру Дніпро, маючи 4 очки, спробує обійти полтавчан і наздогнати Динамо, вигравши на своєму полі у Волині.
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