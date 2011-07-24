Ворскла вийшла на третє місце

Закінчився матч 3-го туру Чемпіонату України з футболу

Ворскла - Металург 4:2 (Сачко 33, Кривошєєнко 58, Безус 79, Янузі 90+6 пен. - Димитров 32, Чечер 75).

З 6-ма очками Ворскла поки на третьому місці.

У ці хвилини починається матч Шахтар - Карпати. А в останньому матчі туру Дніпро, маючи 4 очки, спробує обійти полтавчан і наздогнати Динамо, вигравши на своєму полі у Волині.