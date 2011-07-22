Турецькі фанати заплювали українських журналістів у Стамбулі (додане відео)

Фанати "Фенербахче" зірвали товариський матч із "Шахтарем". Суддя остаточно зупинив гру на 69-ій хвилині.

Як повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу "гірників", не обійшлося без потерпілих. Журналісту донецького телеканалу "Юніон" поранено руку. Керівник медичної служби "Шахтаря" Артур Глущенко на місці надав йому першу допомогу.

Зазначимо, що турецькі фанати здійснили організовану атаку на ложу преси відразу після початку матчу. Цим самим вони намагалися продемонструвати своє невдоволення санкціями щодо керівництва клубу.

Під обстріл монетами потрапили в тому числі й працівники українських ЗМІ, які були присутні на матчі. Коли грошовий запас вичерпався, уболівальники почали запльовувати журналістів і кидати в них різні предмети, що попадалися під руку! До того ж, турки закидали монетами і заплювали фотографів.

Зважаючи на це, служба безпеки стадіону вивела працівників турецьких і українських ЗМІ зі стадіону. Охорона їх виводила, буквально прикриваючи собою.

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