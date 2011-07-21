Ворскла вийшла в третій раунд Ліги Європи
Результати матчів
Закінчився другий відбірний раунд Ліги Європи з футболу
Ворскла - Гленторан 3:0 (Янузі 33, 73, Курилов 36). Перший матч 2:0
У третьому відбірному раунді - 28 липня вдома та 4 серпня на виїзді - Ворскла зіграє з ірландським клубом Слайго Роверс.
Львівські Карпати 4 серпня теж будуть в Ірландії - їх суперник клуб Сент-Патрікс.
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Результати решти ігор
Іртиш - Металург Руставі 0:2 (перший матч 1:1)
Міка - Волеренга 0:1 (0:1)
Газ-Метан - Куопіо 2:0 (0:1)
Войводіна - Вадуц 1:3 (2:0)
Вентспілс - Шахтар Солігорськ 3:2 (1:0)
Хазар - Маккабі Тель-Авів 0:0 (1:3)
Левадія - Діфферданж 0:1 (0:0)
Ельфсборг - Судува 3:0 (1:1)
Шериф - Железнічар 0:0 (0:1)
Актобе - Кечкемет 0:0 (1:1)
Хонка - Хекен 0:2 (0:1)
Карабах - Стреймур 0:0 (1:1)
Бней-Єгуда - Сан-Хуліа 2:0 (2:0)
Вараждін - Іскра-Сталь 3:1 (1:1)
Сараєво - Еребру 2:0 (0:0)
Динамо Тбілісі - Ланеллі 5:0 (1:2)
АЕК Ларнака - Флоріана 1:0 (8:0)
Спартак Трнава - Тірана 3:1 (0:0)
Олесунн - Ференцварош 2:1
Зальцбург - Металург Лієпая 0:0 (4:1)
Гагра - Анортосіс 2:0 (0:3)
Тромсе - Пакш 0:3 (1:1)
Міт`юлланд - ТНС 5:2 (3:1)
Локомотив Софія - Металург Скоп`є 3:2 (0:0)
Жиліна - Рейк`явік 2:0 (0:3)
Тун - Влазнія 2:1 (0:0)
Газіантепспор - Мінськ 4:1 (1:1)
Ден Хааг - Таурас 2:0 (3:2)
Работнічки - Ювенес-Догана 3:0 (1:0)
Яблонець - Флямуртарі 5:1 (2:0)
Олімпіакос Волос - Рад 1:1 (1:0)
Вестерло - ТПС 0:0 (1:0)
Фулхем - Крузейдерс 4:0 (3:1)
РНК Спліт - Домжале 3:1 (2:1)
Богеміан - Олімпія Любляна 1:1 (0:2)
Данді Юнайтед - Шленськ 3:2 (0:1)
Сент-Патрікс - Шахтар Караганди 2:0 (1:2)
Насьонал - Хабнарфьордюр 2:0 (1:1)
Аустрія Відень - Рудар Плевля 2:0 (3:0)