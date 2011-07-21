Ворскла вийшла в третій раунд Ліги Європи

Закінчився другий відбірний раунд Ліги Європи з футболу

Ворскла - Гленторан 3:0 (Янузі 33, 73, Курилов 36). Перший матч 2:0

У третьому відбірному раунді - 28 липня вдома та 4 серпня на виїзді - Ворскла зіграє з ірландським клубом Слайго Роверс.

Львівські Карпати 4 серпня теж будуть в Ірландії - їх суперник клуб Сент-Патрікс.

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Результати решти ігор

Іртиш - Металург Руставі 0:2 (перший матч 1:1)

Міка - Волеренга 0:1 (0:1)

Газ-Метан - Куопіо 2:0 (0:1)

Войводіна - Вадуц 1:3 (2:0)

Вентспілс - Шахтар Солігорськ 3:2 (1:0)

Хазар - Маккабі Тель-Авів 0:0 (1:3)

Левадія - Діфферданж 0:1 (0:0)

Ельфсборг - Судува 3:0 (1:1)

Шериф - Железнічар 0:0 (0:1)

Актобе - Кечкемет 0:0 (1:1)

Хонка - Хекен 0:2 (0:1)

Карабах - Стреймур 0:0 (1:1)

Бней-Єгуда - Сан-Хуліа 2:0 (2:0)

Вараждін - Іскра-Сталь 3:1 (1:1)

Сараєво - Еребру 2:0 (0:0)

Динамо Тбілісі - Ланеллі 5:0 (1:2)

АЕК Ларнака - Флоріана 1:0 (8:0)

Спартак Трнава - Тірана 3:1 (0:0)

Олесунн - Ференцварош 2:1

Зальцбург - Металург Лієпая 0:0 (4:1)

Гагра - Анортосіс 2:0 (0:3)

Тромсе - Пакш 0:3 (1:1)

Міт`юлланд - ТНС 5:2 (3:1)

Локомотив Софія - Металург Скоп`є 3:2 (0:0)

Жиліна - Рейк`явік 2:0 (0:3)

Тун - Влазнія 2:1 (0:0)

Газіантепспор - Мінськ 4:1 (1:1)

Ден Хааг - Таурас 2:0 (3:2)

Работнічки - Ювенес-Догана 3:0 (1:0)

Яблонець - Флямуртарі 5:1 (2:0)

Олімпіакос Волос - Рад 1:1 (1:0)

Вестерло - ТПС 0:0 (1:0)

Фулхем - Крузейдерс 4:0 (3:1)

РНК Спліт - Домжале 3:1 (2:1)

Богеміан - Олімпія Любляна 1:1 (0:2)

Данді Юнайтед - Шленськ 3:2 (0:1)

Сент-Патрікс - Шахтар Караганди 2:0 (1:2)

Насьонал - Хабнарфьордюр 2:0 (1:1)

Аустрія Відень - Рудар Плевля 2:0 (3:0)