Губернатор запросив Януковича на F1H2O

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК запросив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відвідати змагання Чемпіонату світу з перегонів на моторних човнах у класі «Формула-1» (F1H2O), що відбудуться наприкінці липня у Вишгороді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Під час зустрічі у Криму голова Київської ОДА доповів главі держави про готовність інфраструктури Вишгорода до цього престижного спортивного заходу. За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, іде монтаж трибун.

Голова Київської ОДА додав, що в рамках урочистого відкриття змагань відбудеться велике театралізоване дійство, яке зможуть подивитися десятки тисяч гостей.

«Час ще залишився. Його дуже мало, але практично на 99% Київщина готова прийняти чемпіонат світу. Всі гості будуть дуже задоволені», – запевнив А.ПРИСЯЖНЮК.