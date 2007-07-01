Розпочинає роботу 119-а сесія МОК

Тисячі іноземних гостей прибули до гватемальської столиці напередодні 119-ої сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК), що відкривається в неділю.

У суботу ввечері до Гватемали, де 4 липня планують оголосити місто-господар Олімпіади-2014, прилетів федеральний канцлер Австрії Альфред Гузенбауер. Очікується прибуття президента Південної Кореї Но Му Хена. Російський лідер Володимир Путін прилетить до Гватемали із США.

У ці години починає роботу 119-а сесія Міжнародного олімпійського комітету, в якій беруть участь делегати з 111 країни.

До порядку денного включені такі питання, як затвердження нової програми зимових олімпійських видів спорту, тема допінгу і вибори керівних органів МОК.

Очікується, що перше засідання триватиме чотири години, йдеться в офіційному повідомленні МОК.

Право стати містом-господарем Олімпіади 2014 виборюють російський Сочі, австрійський Зальцбург і корейський Пхенчхан.

Робота Міжнародного олімпійського комітету триватиме до суботи, 7 липня.