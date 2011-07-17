Київське «Динамо» російські клуби не перемагають з 2003 року
02:04, 17 липня 2011Спорт
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Наступне випробування - "Рубін"
Російські клуби провели вісім матчів проти київського "Динамо" в Лізі чемпіонів. На даний момент безвигришна серія в матчах проти біло-синіх досягла вже чотирьох поєдинків.
Останню перемогу над "Динамо" здобув "Локомотив" на груповому етапі Ліги чемпіонів в 2003 році.
Нагадаємо, у рамках третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів з киянами зіграє "Рубін".
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