Ахметов дорікнув гравцю київського "Динамо" за образливий жест

Президент ФК «Шахтар» (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ дорікнув гравцям ФК «Динамо» (Київ) за образливе ставлення до вболівальників «Шахтаря».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на «Донбас Арені» після презентації нової форми «Шахтаря».

За словами Р.АХМЕТОВА, його вкрай обурило, що один із гравців «Динамо» під час матчу за Суперкубок України (5 липня у м. Полтаві) дозволив собі образливі жести на адресу вболівальників «Шахтаря».

«Мені не сподобалося, що коли забили гол в наші ворота, дехто з футбольного клубу «Динамо» дозволив собі показати нашим уболівальникам щось погане», - сказав Р.АХМЕТОВ.

На його думку, така поведінка гравця «свідчить про їхню культуру».

«Коли ми виграли Кубок України, я підійшов до вболівальників саме київського «Динамо» і аплодував. Тому що ми - одна футбольна родина. Тому що неважливо, за який клуб вони вболівають, головне, що вони вболівають за футбол, головне, що футбол - у їхніх серцях, і, значить, ми - однієї крові», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Також він нагадав, що коли «Шахтар» виграв Кубок Україні, гравці і тренери донецької команди аплодували супернику - київському «Динамо».

«А коли дехто дозволяє собі нашим уболівальникам показувати якісь місця після того, як гол заб`є... Нехай на полі показує і добивається результату, для початку», - заявив президент «Шахтаря».

Він підкреслив, що «Україна - футбольна країна, в якій багато вболівальників, і кожен уболівальник любить і поважає свій клуб».

При цьому Р.АХМЕТОВ ще раз акцентував: «Ми повинні аплодувати тій команді, яку обіграли».

«Вони, за великим рахунком, палець об палець не вдарили, а вже починають показувати нашим уболівальникам, де їхнє місце, чи що? Та ще не доросли, щоб показувати щось», - додав президент « Шахтаря».

Також він запевнив, що гравці «Шахтаря» з повагою ставляться до суперників і вболівальників інших клубів.