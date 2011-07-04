16-річний тернопільчанин - чемпіон Європи з боксу
22:02, 04 липня 2011Спорт
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Віктора Петрова тренує батько
16-річний житель Тернопільської області Віктор ПЕТРОВ став чемпіоном Європи з боксу серед юнаків.
Як повідомили УНІАН в управлінні з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, змагання проходили у місті Кестхей (Угорщина).
Вихованець обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак», житель Микулинців у цих змаганнях здобув титул чемпіона Європи, виконавши норматив майстра спорту. У фінальному поєдинку він переміг боксера з Англії з рахунком 10:8.
Всього у чемпіонаті взяли участь 234 юних спортсмени з 32 країн світу.
Додвіка УНІАН. Перед перемогою на чемпіонаті Європи В.ПЕТРОВ став чемпіоном України з боксу серед юнаків. Тренує спортсмена його батько.
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