16-річний тернопільчанин - чемпіон Європи з боксу

16-річний житель Тернопільської області Віктор ПЕТРОВ став чемпіоном Європи з боксу серед юнаків.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, змагання проходили у місті Кестхей (Угорщина).

Вихованець обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак», житель Микулинців у цих змаганнях здобув титул чемпіона Європи, виконавши норматив майстра спорту. У фінальному поєдинку він переміг боксера з Англії з рахунком 10:8.

Всього у чемпіонаті взяли участь 234 юних спортсмени з 32 країн світу.

Додвіка УНІАН. Перед перемогою на чемпіонаті Європи В.ПЕТРОВ став чемпіоном України з боксу серед юнаків. Тренує спортсмена його батько.