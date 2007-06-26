12-річний син Зідана забив свій перший гол за ”Реал” (відео)

12-річний син колишнього капітана збірної Франції з футболу Зінедіна Зідана забив перший гол за мадридський "Реал". Енцо Алан Зідан виступає за одну з дитячих команд клуба, де його батько провів останні п`ять років своєї кар`єри. Тренери вважають, що у Зідана-молодшого - великі перспективи, повідомляє Лента.руз посиланням на tribalfootball.com.

Енцо Алан Зідан є капітаном дитячої команди "Реала" своєї вікової категорії. У заявці клубу його ім`я записане як Енцо Алан Мартінес - це зроблено з метою уникнути зайвих порівнянь юного футболіста з його батьком.

Відзначимо, що Зінедін Зідан дав своєму синові ім`я Енцо на честь знаменитого гравця збірної Уругваю Енцо Франческолі. Окрім Енцо Алана у Зідана і його дружини Веронік є ще три сини: Лука, Тео і Еліяз.

Вiдео про успiхи Енцо Алана в "Реалi"