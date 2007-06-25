Польський посол: координація дій щодо Євро-2012 залишається невирішеною

Польща створить окреме міністерство для проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ сьогодні в ході Євродебатів на тему «Євро-2012. Інвестиційні можливості», організованих Європейською бізнес-асоціацією.

За словами посла, Польща має намір створити інститут, який відповідатиме перед урядом за всі заходи чемпіонату з футболу. Планується, що звітувати перед урядом буде міністр.

Він зазначив, що залишається невирішеним питання координації дій польської та української сторін щодо організації чемпіонату з футболу. При цьому, за словами посла, країні потрібний окремий закон про Євро-2012.

Що стосується спрощення візового режиму на час проведення чемпіонату, Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ не думає, що виникнуть якісь проблеми для вболівальників.

«Ми можемо домовитися з Єврокомісією й встановити окремий шлях для перетину кордону», - сказав він.