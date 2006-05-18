Суддя фіналу Ліги чемпіонів визнав вилучення воротаря ”Арсеналу” помилковим

Норвезький арбітр Терьє Хауге, що обслуговував в середу фінал Ліги чемпіонів між "Барселоною" і "Арсеналом" (2:1), визнав, що допустив помилку, вилучивши воротаря англійського клубу Йенса Леманна. Спірний епізод відбувся на 18-й хвилині: голкіпер збив форварда "Барси" Самуеля Ето`О, що виходив на порожні ворота, після чого Людовик Жюлі послав м`яч в сітку "Арсенала". Проте Хауге не дочекався закінчення моменту і вилучив Леманна за "фол останньої надії".

"Треба було на декілька секунд узяти паузу, - цитує ВВС норвезького рефері. - Тоді я міг би зарахувати гол і обмежитися жовтою карткою. Проте в цілому я задоволений тим, як відпрацював матч. Ми з помічниками жодного разу не випустили гру з-під контролю".

Вилучення Леманна не порадувало нікого. "Барселона" позбулася забитого гола, а "Арсенал" залишився удесятьох і вимушений весь час, що залишився, оборонятися (хоча і відкрив рахунок незадовго до перерви). Головний тренер лондонців Арсен Венгер і форвард Тьеррі Анрі відкрито заявили, що Хауге своїм рішенням зламав гру команди.

Лєнта.ру