Квитки на Суперкубок України коштують від 40 гривень

У Полтаві надійшли у продаж квитки на перший матч нового сезону - поєдинок за Суперкубок України - між "Динамо" і "Шахтарем".

Їхня вартість становить від 40 до 150 гривень. Причому квитків найнижчої цінової категорії надійде в продаж найбільше - 37% від загального числа.

Донецький "Шахтар" уже замовив в УПЛ 10 тисяч квитків для своїх уболівальників і завтра продаж почнеться у Донецьку.

Від «Динамо» заявок поки не надходило, повідомляє Чемпіон.