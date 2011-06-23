Квитки на Суперкубок України коштують від 40 гривень
13:42, 23 червня 2011Спорт
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"Шахтар" уже замовив 10 тисяч
У Полтаві надійшли у продаж квитки на перший матч нового сезону - поєдинок за Суперкубок України - між "Динамо" і "Шахтарем".
Їхня вартість становить від 40 до 150 гривень. Причому квитків найнижчої цінової категорії надійде в продаж найбільше - 37% від загального числа.
Донецький "Шахтар" уже замовив в УПЛ 10 тисяч квитків для своїх уболівальників і завтра продаж почнеться у Донецьку.
Від «Динамо» заявок поки не надходило, повідомляє Чемпіон.
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