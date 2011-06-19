У Тернополі заброньовано всі готелі

У Тернополі на час проведення чемпіонату Європи з водно-моторного спорту, який відбудеться на Тернопільському озері 26-28 серпня, заброньовано усі готелі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

Загалом міська влада очікує, що в місто приїдуть близько 50 тис. туристів.

«Усі готелі в Тернополі з 26 до 28 серпня уже заброньовані», – зазначив міський голова.

Він нагадав, що востаннє у Тернополі чемпіонат міжнародного рівня з водно-моторного спорту відбувався у 1987 році.

«У цьому році ми відновлюємо це дійство і забезпечимо проведення подібних чемпіонатів у Тернополі щорічно», – пообіцяв С. НАДАЛ.

Він додав, що з міського бюджету на проведення чемпіонату не виділено жодної копійки. Міська влада забезпечує лише розселення суддівського корпусу та загальну організацію змагань.

Загалом у чемпіонаті Європи з водно-моторного спорту візьмуть участь 50 команд. Як повідомив президент Національної федерації водно-моторного спорту України Віктор ШЕМЧУК, до участі у змаганнях уже зголосилися команди з 17-ти країн, зокрема з України, Естонії, Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Угорщини, Росії, Фінляндії, Англії, Італії, Болгарії, Австрії.

«У Тернополі відбудеться два повноцінних чемпіонати. Один – молодіжний, учасниками якого будуть спортсмени до 18 років. В іншому змагатимуться дорослі професійні екстримали. Завітає до Тернополя і єдина дівчина-спортсмен Анастасія ЛИСЕНКО, яка перемогла минулого року на чемпіонаті світу», – розповів В. ШЕМЧУК.

Він також запевнив, що жодної екологічної шкоди ставу човни не завдадуть, оскільки всі вони мають абсорбуючі килими, а технічні служби – абсорбуючі речовини на випадок проливання пального на водне плесо.