Посол Польщі: нічого страшного, якщо Київ не буде готовий до фіналу Євро-2012

Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що для фінального матчу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Україна може вибрати стадіон у будь-якому місті, а не лише в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, враховуючи проблеми, які виникли із стадіоном "Олімпійський", за Україною залишається право вибрати будь-який інший стадіон на території України.

При цьому він нагадав запевнення президента Федерації футболу Григорія СУРКІСА в тому, що всі проблеми, що стосуються стадіону в Києві, на якому має пройти фінальний матч Євро-2012, буде подолано. "Якщо станеться, що вони (проблеми – УНІАН) не будуть подолані, я думаю, що Україна має право запропонувати інший стадіон в іншому місті", - додав він.

Нагадаємо, вчора UEFA висловив занепокоєння невизначеністю ситуації навколо київського НСК "Олімпійський", де в 2012 році заплановано провести фінальний матч континентальної першості. Реконструкція стадіону досі не розпочалася, що може суттєво вплинути на оцінку підготовки України до Євро-2012. Проте головною проблемою UEFA вважає будівництво на площі перед НСК "Олімпійський" торгово-розважального центру. "Матчі рівня чемпіонату Європи з футболу на цьому стадіоні проводитись не зможуть, якщо споруду, будівництво якої розпочато перед ареною, не буде знесено до нульового рівня, і евакуаційні шляхи для глядачів, таким чином, не звільнять", - таку позицію керівництво UEFA на чолі з президентом Мішелем ПЛАТІНІ озвучило під час робочої наради за участю національних асоціацій України і Польщі, присвяченої підготовці країн до Євро-2012.

Раніше планувалося, що матчі Євро-2012 пройдуть у Києві, Дніпропетровську, Донецьку і Львові. Польща прийме матчі у Варшаві, Вроцлаві, Гданську і Познані. Матч-відкриття відбудеться в столиці Польщі - Варшаві, а фінал першості - в Києві.