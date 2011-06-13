Українці виграли на кінних змаганнях Grand Prix CSIO Sopot 2011
14:54, 13 червня 2011Спорт
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Під патронатом президента Польщі
Українці у командному заліку посіли перше місце у кінних змаганнях Grand Prix CSIO Sopot 2011, які проходили у Польщі на з 9 по 12 червня.
Як повідомили УНІАН організатори, друге місце у командному заліку зайняли французи, а третє – шведи.
Польська команда – серед представників 13 держав-учасниць змагань – посіла восьме місце.
Представники України також здобули перше та третє місце у змаганнях з подолання перешкод заввишки 145 сантиментрів.
Grand Prix CSIO Sopot 2011 відбувався під почесним патронатом Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО.
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