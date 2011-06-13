Українці виграли на кінних змаганнях Grand Prix CSIO Sopot 2011

Українці у командному заліку посіли перше місце у кінних змаганнях Grand Prix CSIO Sopot 2011, які проходили у Польщі на з 9 по 12 червня.

Як повідомили УНІАН організатори, друге місце у командному заліку зайняли французи, а третє – шведи.

Польська команда – серед представників 13 держав-учасниць змагань – посіла восьме місце.

Представники України також здобули перше та третє місце у змаганнях з подолання перешкод заввишки 145 сантиментрів.

Grand Prix CSIO Sopot 2011 відбувався під почесним патронатом Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО.