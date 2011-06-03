Син Луческу може очолити донецький Металург

Разван Луческу може стати тренером донецького «Металурга», повідомляє Спорт.ua з посиланням на румунську пресу і близьке оточення тренера.

Сумнівів у тому, що наставник збірної Румунії найближчим часом залишить свою посаду, ні у кого вже немає. Навіть після сьогоднішньої переконливої перемоги над Боснією і Герцеговиною 3:0 команда займає тільки третє місце в своїй відбірній групі Євро-2012, поступаючись Франції та Білорусі, а за втраченими очками - й Албанії.

Утім, тренер має інший варіант продовження кар`єри. «Рапід» не проти бачити Развана Луческу на місці тренера. Але це, впевнені ЗМІ, лише запасний варіант. Донецький «Металург» - ось пріоритет румунського фахівця. Тим більше, що й батько Развана, він же тренер «Шахтаря» Мірча Луческу, радить синові попрацювати за кордоном.